Коронавирус: за сутки заразилось еще 25 человек

За последний день проанализировали 1068 тестов на COVID-19, 25 из них оказались положительными.
По данным Регистра народонаселения, большинство позитивных результатов поступило из Харьюмаа — коронавирус обнаружили у 16 человек. Из Вырумаа 4 теста подтвердили коронавирус, по одному в Ида-Виру, Йыгева и Рапламаа. Место проживание двух людей с коронавирусом неизвестно.
Больше всего зараженных коронавирусом людей — из Таллинна (14 человек). В период 4-5 сентября 6 случаев заражения были связаны с футбольным клубом "Нымме Калью". Три человека приехали с коронавирусом из Евросоюза. 8 случаев заражения связывают с закрытой вечеринкой в Gourmet Coffee 29 августа, где не присутствовали работники заведения.
По данным Департамента здоровья, сейчас 5 активный очагов распространения COVID-19. Это "Нымме Калью" — 14 заражений, Ülemiste City — 9, Gourmet Coffee — 8 и праздник в одной из cаун — 7. В Русском театре всего заразилось 7 человек (на работе и в кругу семьи).
В Ида-Вирумаа похожая ситуация. Самый большой очаг — шахта "Эстония", где 56 тестов оказались положительными (31 работник и 25 близких контактов). Бар в Йыхви — 15 зараженных, 15 случаев, это визит в Эстонию жителей Великобритании, еще 9 — связан с распространением в шахте "Оямаа"и 5 случаев в Вируской тюрьме (3 работника и два члена семьи).
В лечении нуждаются 7 человек. К аппарату ИВЛ никто не подключен. Показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тысяч — 18.36.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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