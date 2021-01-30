Коронавирус выявлен за сутки у 405 человек, в больницах находятся 404 человека(17)
За последние сутки в Эстонии проанализировали 4558 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 405, или 8,9% от общего количества тестов.
За последние сутки в Эстонии проанализировали 4558 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 405, или 8,9% от общего количества тестов.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 197 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 159 в Таллинне.
В Ида-Вирумаа прибавилось 34, в Тартумаа — 48, в Пярнумаа — 31, вв Ярвамаа — 21.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 531,5 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 10,8%.
По состоянию на утро 29 января в больницах находится 404 пациента с COVID-19.
В Эстонии вакцинированы против COVID-19 37 230 человек, две дозы получили 9 597 человек.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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