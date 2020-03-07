07.03.2020, 08:47

Коронавирус в школе | Кылварт созвал экстренное совещание. Как должны действовать образовательные учреждения, решится в ближайшие дни

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город намерен внедрить собственные меры
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Foto: Tanel Meos

Мэр Таллинна Михаил Кылварт после внеочередного собрания в пятницу вечером, 6 марта, заявил, что в ближайшие дни город примет решение о том, как должны действовать школы в ситуации с коронавирусом.

В пятницу вечером в связи с ситуацией с коронавирусом Кылварт созвал внеочередное совещание для обсуждения планов действий, на котором присутствовали представители Департамента здоровья и Департамента образования и члены городского собрания.

"Насколько нам известно, на государственном уровне пока ничего императивного не было решено, то есть не было введено никаких запретов. Однако, мне кажется, что местные самоуправления должны разработать свои собственные меры, и это было содержанием сегодняшней встречи. Мы попросили коллег проанализировать возможное влияние разных мер, и тогда, если мы начнем ограничивать или запрещать что-то, мы должны быть готовы к последствиям ", — передает RusERR слова мэра.

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По словам Кылварта, город решил отменить все командировки, продолжать эффективную очистку общественного транспорта и разработать критерии для начала отмены мероприятий.

"Уже сейчас есть критерии, на основании которых мы сможем думать о том, каких мероприятий следует избегать в любом случае. Я думаю, что мы готовы объявить эти критерии в ближайшем будущем. Также в ближайшие дни мы решим, как должны работать образовательные учреждения", — сказал Кылварт.

Вернувшимся из регионов риска необходимо оставаться 14 дней дома и следить за состоянием здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.
Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.

Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания. После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.

Исходя из оценки риска Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с 26 февраля регионами распространения риска являются: Китайская Народная Республика, Северная Италия (регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт), Иран, Япония, Сингапур и Южная Корея.

Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru

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