Коронавирус в школе | Кылварт созвал экстренное совещание. Как должны действовать образовательные учреждения, решится в ближайшие дни

В пятницу вечером в связи с ситуацией с коронавирусом Кылварт созвал внеочередное совещание для обсуждения планов действий, на котором присутствовали представители Департамента здоровья и Департамента образования и члены городского собрания.

"Насколько нам известно, на государственном уровне пока ничего императивного не было решено, то есть не было введено никаких запретов. Однако, мне кажется, что местные самоуправления должны разработать свои собственные меры, и это было содержанием сегодняшней встречи. Мы попросили коллег проанализировать возможное влияние разных мер, и тогда, если мы начнем ограничивать или запрещать что-то, мы должны быть готовы к последствиям ", — передает RusERR слова мэра.

По словам Кылварта, город решил отменить все командировки, продолжать эффективную очистку общественного транспорта и разработать критерии для начала отмены мероприятий.

"Уже сейчас есть критерии, на основании которых мы сможем думать о том, каких мероприятий следует избегать в любом случае. Я думаю, что мы готовы объявить эти критерии в ближайшем будущем. Также в ближайшие дни мы решим, как должны работать образовательные учреждения", — сказал Кылварт.

Вернувшимся из регионов риска необходимо оставаться 14 дней дома и следить за состоянием здоровья