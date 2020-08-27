Коронавирус в Ида-Вирумаа. Владелец ресторана: всё не так плохо, как в марте

Бизнесмен из Йыхви уверен, что чем раньше будут приняты карантинные меры, тем меньше будет последствий для малого бизнеса.

"Я считаю, что лучше, может быть, принять какие-то меры изначально, ведь потом ситуация может стать еще хуже, и закрываться все равно придется — из-за заболевания большого количества людей", — утверждает он.

В самом кафе не особенно людно — в основном, заведение доставляет еду на дом. Но прийти и посидеть внутри тоже возможно — есть санитайзеры, соблюдается социальное дистанцирование. Да и на улице прохожих стало меньше, отмечает собеседник RusDelfi. "Никто не хочет лишний раз выходить из дома", — говорит он.

На вопрос, можно ли сравнивать ситуацию с тем, что мы наблюдали весной, хозяин уверенно отвечает, что нет.

"Нет, если принудят, мы, конечно, закроемся, — соглашается он. — Но на данный момент все не настолько плохо, как это было в марте. Хотя я слышал, что у нас в городе ARK закрылось, шахты".

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, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!