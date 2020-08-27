27.08.2020, 16:20

Коронавирус в Ида-Вирумаа. В отеле Wironia нет массовой отмены броней, ресторан работает


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Иллюстративное фото
Иллюстративное фотоФото: Zou Zheng/Xinhua

Представитель отеля Wironia в Йыхви Майве Раудвер в беседе с корреспондентом RusDelfi отмечает: заведение закрываться не намерено.

"По сравнению с мартом никакой катастрофы пока нет, то тенденция все-таки не очень хорошая", — констатирует собеседница RusDelfi.

Никаких массовых отмен броней у гостиницы нет — живут в ней, в основном, рабочие, работающие на объектах Йыхви. Как отмечает управляющая, рабочим постоянно делают тесты, поэтому если кто-то из постояльцев все-таки заразится, это должны быстро выявить.

"Положение у нас не критическое. Кто хочет — носит маски, это личный вопрос, мы ничего не требуем от посетителей. Обслуживающий персонал в масках, конечно. Это — наши требования. Везде есть санитайзеры, все меры соблюдаются", — говорит Майве.

В целом, дела обстоят явно лучше, чем весной, отмечает она, но добавляет "пока": лето оказалось для отеля удачным, но уже сейчас люди меньше бронируют жилье на выходные на сервисе Booking.

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Тем не менее, отель не планирует закрываться, ведь он работал даже весной. Временно прекращал свою работу ресторан, но сейчас он работает.

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