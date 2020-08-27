Коронавирус в Ида-Вирумаа. В отеле Wironia нет массовой отмены броней, ресторан работает

"По сравнению с мартом никакой катастрофы пока нет, то тенденция все-таки не очень хорошая", — констатирует собеседница RusDelfi.

Никаких массовых отмен броней у гостиницы нет — живут в ней, в основном, рабочие, работающие на объектах Йыхви. Как отмечает управляющая, рабочим постоянно делают тесты, поэтому если кто-то из постояльцев все-таки заразится, это должны быстро выявить.

"Положение у нас не критическое. Кто хочет — носит маски, это личный вопрос, мы ничего не требуем от посетителей. Обслуживающий персонал в масках, конечно. Это — наши требования. Везде есть санитайзеры, все меры соблюдаются", — говорит Майве.

В целом, дела обстоят явно лучше, чем весной, отмечает она, но добавляет "пока": лето оказалось для отеля удачным, но уже сейчас люди меньше бронируют жилье на выходные на сервисе Booking.

Тем не менее, отель не планирует закрываться, ведь он работал даже весной. Временно прекращал свою работу ресторан, но сейчас он работает.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!