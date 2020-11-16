Коронавирус в Эстонию привозят в основном из России и с Украины

Глава столичного погранпункта Пыхьяской префектуры Рааво Ярва подтвердил, что из России и с Украины в Эстонию нет прямых авиарейсов, но пересечение наземной границы в определенных случаях допускается: "Например, в случае грузоперевозок и с целью работы".

Советник Департамента здоровья Ирина Донченко рассказала, что с начала пандемии было 126 и 102 случая заражения, связанных с поездками в Россию и на Украину соответственно: "Случаи заболевания к нам привозят и из России. Например, на 45-й неделе 14 из 66 связанных с поездками заражений пришлись на ввезенные из России случаи. Из Украины ввезли 20 случаев".

"Сейчас приезжающие в Эстонию должны сдать на границе тест и дождаться его результатов дома, в самоизоляции. К сожалению, наши меры эффективны не во всех случаях", — констатировала Донченко.

Она подчеркнула, что ввезенные случаи сильного беспокойства не вызывают: "Доля связанных с путешествиями заражений у нас снижается. Это значит, что инфекция распространяется локально. В последнее время особо не было очагов заражения, связанных с прибытием из России".

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