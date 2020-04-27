Коронавирус в Эстонии: за сутки выявлено четверо новых зараженных, умер один человек

За последние сутки в Эстонии проанализировали 472 теста на вирус COVID-19, из которых 4 пробы, или 0,8%, оказались положительными. Всего в Эстонии на сегодняшний день проведено 48 406 первичных тестов, из них 1 647, или 3,4%, были положительными.
По состоянию на утро 27 апреля в Эстонии из-за нового коронавируса нуждаются в стационарном лечении 95 человек, из которых 7 на управляемом дыхании. Из больниц выписано 233 человека. В течение суток в Ида-Вируской центральной больнице умер 89-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 50 человек с коронавирусом.
За последние 24 часа в плане уездов прибавилось 2 положительных в Харьюмаа, 1 в Пярнумаа и 1 в Тартумаа. Статистика составляется на основании данных регистра народонаселения. По возрасту больше всего зараженных COVID-19 среди 55-59-летних - 12%.
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Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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