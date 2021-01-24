Коронавирус в Эстонии: у 532 человек подтвердился диагноз, 8 человек умерли

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 196 человек. 154 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 113, в Тартумаа — 66, в Пярнумаа — 45, в Валгамаа — 19, в Йыгевамаа — 18, в Вырумаа — 15, в Ляэне-Вирумаа — 12, в Рапламаа и на Сааремаа — по 11, в Вильяндимаа — семь, в Пыльвамаа — шесть, в Ляэнемаа — три новых случая. В случае 10 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 542,4 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,2% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 24 января в Эстонии в больничном лечении нуждается 404 человека с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 45 пациентам, из которых 29 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Были открыты 38 новых историй болезни с COVID-19. За сутки было выписано восемь человек, четверо были переведены в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончались восемь человек с коронавирусом: 89-летние женщина и мужчина, 86-летний мужчина, 85-летняя женщина, 80-летняя женщина, 75-летняя женщина, 74-летняя женщина и 65-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 376 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 2231 случай заболевания COVID-19 у 2189 человек.

По состоянию на 24 января выздоровело 30 010 человек. Из них истории болезни 21 436 человек (71,4%) завершены, у 8574 человек (28,6%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, то есть ожидают подтверждения выздоровления.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет составляет 542,4 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,2% от общего количества сделанных тестов.