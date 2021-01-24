24.01.2021, 12:15

Коронавирус в Эстонии: у 532 человек подтвердился диагноз, 8 человек умерли

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Koroonaproovide võtmine reoveest
Koroonaproovide võtmine reoveestFoto: Anni Õnneleid

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4568 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было 532, то есть 11,6% от общего количества тестов. Скончалось в течение последних суток восемь человек.

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 196 человек. 154 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 113, в Тартумаа — 66, в Пярнумаа — 45, в Валгамаа — 19, в Йыгевамаа — 18, в Вырумаа — 15, в Ляэне-Вирумаа — 12, в Рапламаа и на Сааремаа — по 11, в Вильяндимаа — семь, в Пыльвамаа — шесть, в Ляэнемаа — три новых случая. В случае 10 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

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Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 542,4 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,2% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 24 января в Эстонии в больничном лечении нуждается 404 человека с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 45 пациентам, из которых 29 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Были открыты 38 новых историй болезни с COVID-19. За сутки было выписано восемь человек, четверо были переведены в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончались восемь человек с коронавирусом: 89-летние женщина и мужчина, 86-летний мужчина, 85-летняя женщина, 80-летняя женщина, 75-летняя женщина, 74-летняя женщина и 65-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 376 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 2231 случай заболевания COVID-19 у 2189 человек.

По состоянию на 24 января выздоровело 30 010 человек. Из них истории болезни 21 436 человек (71,4%) завершены, у 8574 человек (28,6%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, то есть ожидают подтверждения выздоровления.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет составляет 542,4 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,2% от общего количества сделанных тестов.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 741 055 тест на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 40 715 положительных первичных результата (5,4% от общего количества тестов).

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 25 964 человека.

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