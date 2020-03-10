Коронавирус в Эстонии: система здравоохранения подняла уровень готовности до первого

”В Департаменте здоровья было проведено более 350 тестов на коронавирус COVID-19 и было выявлено 13 случаев заражения коронавирусом. Хотя пока подтверждено лишь несколько случаев, которые были завезены в Эстонию, мы должны быть готовы к распространению заболевания среди населения. В последние недели мы еще больше повысили степень готовности системы здравоохранения и учреждений. Мы благодарим всех людей, которые ответственно следуют рекомендациям Департамента здоровья, тем самым поддерживая свое здоровье и здоровье других людей. Мы особенно должны заботиться о близких пожилого возраста и воздерживаться от встречи с ними”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Исходя из первого уровня готовности здравоохранения задействованы дополнительные бригады скорой помощи для обслуживания вызовов, связанных с подозрением на COVID-19. Также был проведен инструктаж сотрудников скорой помощи и больниц по использованию имеющихся средств индивидуальной защиты.

”Всем больницам было дано руководство по работе с пациентом, у которого может быть COVID-19. Департамент здоровья проверил наличие средств индивидуальной защиты для всех больниц и машин скорой помощи, мы подписали контракт с эстонским производителем на пополнение запасов респираторов, и мы участвуем в совместных закупках средств индивидуальной защиты в государствах-членах Европейского Союза. В настоящий момент к уже имеющейся лаборатории Департамента здоровья создаются возможности тестирования COVID-19, чтобы уменьшить нагрузку на тестирование и как можно скорее обнаружить новые случаи заболевания”, — сказала генеральный директор департамента здоровья Мерике Юрило.