Коронавирус в Эстонии: система здравоохранения подняла уровень готовности до первого

Возможности тестирования COVID-19 появятся в Северо-Эстонской Региональной больнице, Клиникуме Тартуского университета, Ида-Вируской центральной больнице и Пярнуской больнице. На данный момент возможность выявления COVID-19 есть у лаборатории Департамента здоровья и SYNLAB.
”По нашим оценкам, количество коек, включая кровати для интенсивной терапии в больницах, будет достаточным для борьбы с возможным распространением коронавируса среди населения. По мере увеличения числа пациентов может быть реализован следующий уровень готовности, который позволяет ограничить доступность плановой помощи и тем самым увеличить возможности больниц”, — добавила Мерике Юрило.
Кроме того, Департаменту лекарственных средств было поручено в сотрудничестве с Департаментом здоровья и Больничной кассой определить потребности в критических лекарственных средствах и представить предложения о создании дополнительных запасов лекарственных средств.
В соответствии с положением об уровнях готовности системы здравоохранения здравоохранение имеет три уровня готовности:
уровень 1 означает, что существует реальная опасность возникновения кризиса;
уровень 2 означает, что предполагаемое число нуждающихся в помощи превышает стандартные возможности оказания помощи медицинскими учреждениями в регионе кризиса и вблизи него;
уровень 3 означает, что предполагаемое число нуждающихся в помощи значительно превышает возможности оказания помощи по меньшей мере половины медицинских учреждений в стране.
По данным Департамента здоровья, риск появления единичных случаев коронавируса в Эстонии очень высок, вероятность ограниченного распространения заболевания на месте составляет от средней до высокой, а вероятность распространения заболевания локально мала.
Необходимо соблюдать ежедневные правила гигиены — мыть руки и избегать контакта с людьми у которых есть респираторные заболевания. После возвращения из зоны риска следует следить за состоянием здоровья в течение 14 дней.
В случае повышенной температуры, кашля или затрудненного дыхания необходимо немедленно позвонить семейному врачу или позвонить на номер консультации семейных врачей 1220, при необходимости вызвать скорую помощь. Коронавирус стоит заподозрить, если вы недавно вернулись из региона риска и у вас есть характерные для этого заболевания симптомы. Дополнительная информация: https://www.terviseamet.ee/ru
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