26.12.2020, 15:54

Коронавирус в доме по уходу: заражена большая часть клиентов и как минимум половина персонала

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Tabasalu Pihlakodu
Tabasalu PihlakoduFoto: Heiki Laja, Public

В Ляэне-Вирумаа в доме по уходу Имасту большая часть пациентов заразилась коронавирусом. По словам заведующей, зараженные сейчас на симптомы коронавируса не жалуются.

Из 85 клиентов дома по уходу Имасту как минимум 74 заражены коронавирусом. Вдобавок тот же диагноз подтвержден у 15 работников дома по уходу, всего их 29. Поскольку некоторые тесты еще в лаборатории, окончательные результаты неясны.

Заведующая домом по уходу Имасту Сигрит Кулланг констатировала, что вирус мог попасть в дом по уходу нескольким способами. "У нас было два клиента, которые только что пришли из больницы. Вдобавок у кого-то из работников был контакт с больным. У нас также ограничено посещение, но несколько посетителей все-таки ходило", — сказала она.

Пока здоровье зараженных жильцов дома по уходу стабильно. Кулланг отметила, что они географически находятся как раз между Ида-Вирумаа и Харьюмаа, которые, как известно, являются крупными очагами заражения в Эстонии. Поэтому в попадании инфекции в дом по уходу нет ничего удивительного.

Пресс-секретарь Департамента здоровья Мерилин Верник сказала, что после заболевания одного работника дома по уходу протестировали всех жильцов и работников. "Это обычно в случае домов по уходу", — сказала она. Как теперь дом по уходу справится с вполовину меньшим персоналом, обсудят между собой заведующая и руководитель местного региона Департамента здоровья, чтобы найти подходящее решение.

По состоянию на сегодняшнее утро, в северном регионе Департамента здоровья 155 заболевших в доме призрения, в западном регионе 52 человека, в южном регионе 131 зараженный и в восточном регионе до 300. Так как некоторые тесты еще анализируются, количество зараженных в доме призрения в восточном регионе точно выяснится к завтрашнему утру.

Коронавирус SARS-CoV-2

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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