Коронавирус в доме по уходу: заражена большая часть клиентов и как минимум половина персонала

Из 85 клиентов дома по уходу Имасту как минимум 74 заражены коронавирусом. Вдобавок тот же диагноз подтвержден у 15 работников дома по уходу, всего их 29. Поскольку некоторые тесты еще в лаборатории, окончательные результаты неясны.

Заведующая домом по уходу Имасту Сигрит Кулланг констатировала, что вирус мог попасть в дом по уходу нескольким способами. "У нас было два клиента, которые только что пришли из больницы. Вдобавок у кого-то из работников был контакт с больным. У нас также ограничено посещение, но несколько посетителей все-таки ходило", — сказала она.

Пока здоровье зараженных жильцов дома по уходу стабильно. Кулланг отметила, что они географически находятся как раз между Ида-Вирумаа и Харьюмаа, которые, как известно, являются крупными очагами заражения в Эстонии. Поэтому в попадании инфекции в дом по уходу нет ничего удивительного.

Пресс-секретарь Департамента здоровья Мерилин Верник сказала, что после заболевания одного работника дома по уходу протестировали всех жильцов и работников. "Это обычно в случае домов по уходу", — сказала она. Как теперь дом по уходу справится с вполовину меньшим персоналом, обсудят между собой заведующая и руководитель местного региона Департамента здоровья, чтобы найти подходящее решение.

По состоянию на сегодняшнее утро, в северном регионе Департамента здоровья 155 заболевших в доме призрения, в западном регионе 52 человека, в южном регионе 131 зараженный и в восточном регионе до 300. Так как некоторые тесты еще анализируются, количество зараженных в доме призрения в восточном регионе точно выяснится к завтрашнему утру.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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