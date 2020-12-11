11.12.2020, 17:16

Коронавирус проник в Рийгикогу? Депутат от соцдемов был в близком контакте с заболевшим

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Сара Адамсон
EST
Keskmine riigikogulane on keskmisest eestlasest haritum. Kui täisealiste kodanike seas domineerib keskharidus, siis riigikogulaste seas magistrikraad.
Keskmine riigikogulane on keskmisest eestlasest haritum. Kui täisealiste kodanike seas domineerib keskharidus, siis riigikogulaste seas magistrikraad. Foto: Kiur Kaasik

Руководитель парламентской фракции Социал-демократической партии Эстонии Индрек Саар сообщил, что в их фракции есть депутат, который находился в близком контакте с человеком, инфицированным коронавирусом.

В настоящее время депутат находится на самоизоляции. Тест на коронавирус он сделает в понедельник, ответ должен поступить к обеду того же дня.

"Если результат анализа окажется положительным, то большая часть депутатов Рийгикогу будут считаться близко контактировавшими с заболевшим. Поэтому мы заранее известили руководство Рийгикогу о том, что может возникнуть такая ситуация и нужно подготовиться к тому, чтобы пленарное заседание придется проводить дистанционно", — сказал Саар.

По его словам, все средства и возможности для этого имеются.

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