Коронавирус проник в Рийгикогу? Депутат от соцдемов был в близком контакте с заболевшим

В настоящее время депутат находится на самоизоляции. Тест на коронавирус он сделает в понедельник, ответ должен поступить к обеду того же дня.
"Если результат анализа окажется положительным, то большая часть депутатов Рийгикогу будут считаться близко контактировавшими с заболевшим. Поэтому мы заранее известили руководство Рийгикогу о том, что может возникнуть такая ситуация и нужно подготовиться к тому, чтобы пленарное заседание придется проводить дистанционно", — сказал Саар.
По его словам, все средства и возможности для этого имеются.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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