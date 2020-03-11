Коронавирус пришел на Сааремаа. Число больных в Эстонии достигло 16

Житель Таллинна по всей видимости заразился, находясь в эпидемиологически опасном регионе, островитяне могли подхватить заразу от гостивших на Сааремаа волейболистов.

"Организатор соревнований заверил нас, что приехавшие из Италии игроки здоровы. Мы дали организаторам точные инструкции по безопасности при проведении мероприятия", - сказала Ляэнеского регионального отделения департамента Кадри Юхтам, по словам которой за безопасность мероприятия отвечает организатор.

Со всеми заразившимися медики провели беседу, они находятся на домашнем лечении.

Всего в Эстонии к настоящему моменту зарегистрировано 16 инфицированных новым китайским вирусом.

Рекомендации Департамента здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.

Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания.

После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.