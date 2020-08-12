Коронавирус ограничил возможности практики для студентов из сектора электроники

Хотя определенный объем часов практики и предусмотрен в вузах и профтехучилищах, молодежь идет на практику не только за обязательными часами. Руководитель персонала Ericsson Baltikum Катри Юрине подтверждает, что не менее важно и получение рабочего опыта.

”Предлагая студентам возможность практики, предприятие знакомит с собой в качестве работодателя, привлекает молодежь как дополнительную рабочую силу и собирает новые свежие идеи. Через это также на будущее отмечаются талантливые и надежные люди, которые важны в контексте резерва компании”, — говорит руководитель персонала.

Число желающих пройти практику, по ее словам, постоянно растет и эту тенденцию не остановил ни коронавирус, ни его последствия. ”Отрадно, что нам удалось и в это трудное время набрать практикантов, когда большая часть найма, обустройства, обучения и командной работы проходили в виртуальной среде. Даже знакомство со всем нашим производством практиканты проходили через интерактивную виртуальную среду с обзором 360 градусов”, — рассказывает Юрине. ”Мы остаемся инновационными и изобретательными в любое время”.

В этом году в Ericsson трудятся 42 практиканта, из которых треть является иностранными студентами. Больше всего практикантов на Ericsson Eesti пришли из TalTech, но также были студенты из Таллиннской Высшей Технической Школы, Таллиннского Университета и Эстонского университета предпринимательства Майнор. Примерно 8% — это студенты из-за рубежа, которые прибыли через университеты других государств. ”На нашем предприятии трудятся представители 50 различных национальностей, и ежедневная работа так или иначе протекает на английском языке. Это позволяет нам легко привлекать иностранных студентов на места практики во всех процессах”, — утверждает руководитель персонала.

Таави и Мубашар в Ericsson



Студент Таллиннской высшей технической школы Таави Салум и студент Тартуского Университета Мубашар Шахзад — практиканты Ericsson Eesti. Таави трудится вместе с инженерами по продукции. ”Моя задача заключается в помощи инженерам — я участвую в исследованиях и тестировании разного вида продукции с тем, чтобы выяснить главную причину проблем”. Молодой человек считает практику лучшей возможностью утвердить полученные при обучении знания — то есть сначала теория, а потом практика — как ранее и учил герой Оскара Лутса — Йосеп Тоотс. Но также, как утверждает Таави, получивший рабочий опыт инженера по продукции, учеба продолжается и во время работы. ”Я научился тому, как важно во время исследования делать только одно изменение за раз, как важно фиксировать каждое изменение и результат, а также как позже анализировать полученные результаты”.