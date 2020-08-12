12.08.2020, 09:10

Коронавирус ограничил возможности практики для студентов из сектора электроники

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Коронавирус ограничил возможности практики для студентов из сектора электроники
Практикант Таави Салум трудится на своем рабочем месте в EricssonEricsson Eesti

По причине распространения коронавируса на многих предприятиях были изменены условия для набора практикантов – были те фирмы, которые не смогли набрать практикантов в ранее планируемом объеме, так и другие компании, у которых вообще не было для этого возможностей. В то же время в этот сложный период нашлись те предприятия, которые создали для молодежи благодаря практике возможности работы и получения новых навыков.

Хотя определенный объем часов практики и предусмотрен в вузах и профтехучилищах, молодежь идет на практику не только за обязательными часами. Руководитель персонала Ericsson Baltikum Катри Юрине подтверждает, что не менее важно и получение рабочего опыта.

”Предлагая студентам возможность практики, предприятие знакомит с собой в качестве работодателя, привлекает молодежь как дополнительную рабочую силу и собирает новые свежие идеи. Через это также на будущее отмечаются талантливые и надежные люди, которые важны в контексте резерва компании”, — говорит руководитель персонала.

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Число желающих пройти практику, по ее словам, постоянно растет и эту тенденцию не остановил ни коронавирус, ни его последствия. ”Отрадно, что нам удалось и в это трудное время набрать практикантов, когда большая часть найма, обустройства, обучения и командной работы проходили в виртуальной среде. Даже знакомство со всем нашим производством практиканты проходили через интерактивную виртуальную среду с обзором 360 градусов”, — рассказывает Юрине. ”Мы остаемся инновационными и изобретательными в любое время”.

В этом году в Ericsson трудятся 42 практиканта, из которых треть является иностранными студентами. Больше всего практикантов на Ericsson Eesti пришли из TalTech, но также были студенты из Таллиннской Высшей Технической Школы, Таллиннского Университета и Эстонского университета предпринимательства Майнор. Примерно 8% — это студенты из-за рубежа, которые прибыли через университеты других государств. ”На нашем предприятии трудятся представители 50 различных национальностей, и ежедневная работа так или иначе протекает на английском языке. Это позволяет нам легко привлекать иностранных студентов на места практики во всех процессах”, — утверждает руководитель персонала.

Таави и Мубашар в Ericsson


Студент Таллиннской высшей технической школы Таави Салум и студент Тартуского Университета Мубашар Шахзад — практиканты Ericsson Eesti. Таави трудится вместе с инженерами по продукции. ”Моя задача заключается в помощи инженерам — я участвую в исследованиях и тестировании разного вида продукции с тем, чтобы выяснить главную причину проблем”. Молодой человек считает практику лучшей возможностью утвердить полученные при обучении знания — то есть сначала теория, а потом практика — как ранее и учил герой Оскара Лутса — Йосеп Тоотс. Но также, как утверждает Таави, получивший рабочий опыт инженера по продукции, учеба продолжается и во время работы. ”Я научился тому, как важно во время исследования делать только одно изменение за раз, как важно фиксировать каждое изменение и результат, а также как позже анализировать полученные результаты”.

Получивший в пакистанском Лахоре степень бакалавра, Мубашар Шахзад теперь учится на магистерской программе софт-инженера Тартуского Университета. На практику он хотел отправиться именно на международное предприятие и поэтому его выбор пал на Ericsson, где он надеется получить необходимый рабочий опыт и контакты на будущее.

Кевин и Адена в Enics


Производитель промышленной электроники Enics Eesti этим летом взял на работу 7 практикантов. Студентка по специальности технотроника Эстонского Университета естествознания Адена Антон весьма рада тому, что попала в их число. ”Я подала заявки на многие места, но из-за пандемии большинство предприятий даже не отреагировали. Но компания Enics ответила и была готова взять меня”, — говорит Адена. Ранее она бывала в Enics на экскурсии вместе с однокурсниками.

”Могу смело заявить, что это стало моим самым лучшим опытом летней практики и работы. Я — практикант на месте инженера-тестировщика и, как это понятно из названия должности, я тестирую с помощью разных тестеров конкретные платы. После этого я припаиваю компоненты на платы, которые потом станут запасными частями тестеров. Так что работа физически не тяжелая, и можно использовать и голову — мне это нравится”, — удовлетворенно отмечает Адена.

Ее однокашник Кевин Кухи хочет связать свое будущее с финансовой сферой, поэтому он претендовал на работу в финансовом отделе Enics Eesti. ”Из-за коронавируса нам предложили возможность проходить практику альтернативно — за пределами предприятия, но я полагал, что для получения реального опыта все же необходимо испытать себя на настоящем рабочем месте. Я рад, что я смог найти такое место”, — говорит он.

Анита уже третий раз в Incap


Студентка по специальности организация производства Таллиннской высшей технической школы Аниты Мяэталу родом из Сааремаа, поэтому в первые два года обучения летнюю практику она проходила на заводе Incap Eesti, что располагается на ее родном острове.

”В этом году у меня были планы пройти практику в Таллинне, потому что на сей раз речь шла о более длительной практике, да и другие дела не давали мне покинуть столицу. У меня уже было место практики в Таллинне, и я начала договариваться о времени. Но тут начался коронавирус и мои планы, как и у многих других, встали с ног на голову, и на выбранном предприятии я не могла проходить практику”, — рассказывает Анита, которая в итоге поехала домой на Сааремаа и там связалась со своим старым знакомым — Incap. ”Мы обговорили начало моей работы и так я снова оказалась в Incap. Чувствуется, что все так и должно было сложиться”.

По словам Аниты, постоянное место практики приводит к тому, что с каждым годом работа становится все интереснее. ”В первый год было, скорее, знакомство с предприятием и с тем, что там делается — то есть я смогла попробовать и себя в реальном производстве. Второй год я провела за компьютером, занимаясь задачами по планированию производства. Теперь же, на третий год я соприкасаюсь с самыми разными задачами, которые относятся к различным процессам по улучшению и это точно самая увлекательная практика. Я смогла довольно серьезно испытать себя!”

Союз электронной промышленности Эстонии — это современное международное объединение как для опытных местных производителей электроники, начинающих стартапов, так и для международных электронных производств. Союз связывает между собой различные области эстонской промышленности и помогает инновациям в электронной промышленности Эстонии для создания решений жизненного стиля будущего.

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