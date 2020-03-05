Коронавирус обнаружили еще у двух жителей Таллинна, прилетевших из Италии

Таким образом, число случаев заражения коронавирусом в Эстонии выросло до 5.

Заболевший человек среднего возраста вылетел из Бергамо в Таллинн 29 февраля. Из симптомов у него была повышенная температура и затрудненное дыхание, департамент здоровья связался с людьми, которые могли с ним контактировать. В тот же день у человека в районе 25 лет, вылетевшего из Бергамо в Ригу из симптомов был только кашель. У департамента здоровья есть список тех, кто летел рейсом Бергамо-Рига, остальные люди с которыми он мог контактировать еще выясняются.

В Таллинне и Тарту есть дополнительные бригады, состоящие из двух медицинских работников и техника экстренной медицины, которые работают в дополнение к бригадам скорой помощи. Они обслуживают только те случаи, где есть подозрения на коронавирус. Бригады берут пробы на дому у пациента. В общественные места как, например, аэропорт или порт приезжает в случае подозрения на коронавирус бригада скорой помощи, состоящая из трех человек, которые доставляют пациента с подозрением на заболевание в больницу. Бригады работают круглосуточно.

Департамент здоровья взял сегодня 10 проб, 8 из которых оказались негативными и 2 позитивными.

Вернувшимся из регионов риска необходимо оставаться 14 дней дома и следить за состоянием здоровья