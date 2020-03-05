Коронавирус обнаружили еще у двух жителей Таллинна, прилетевших из Италии

Департамент здоровья сегодня выявил заражение коронавирусом еще у двух жителей Таллинна, которые прилетели 29 ферваля из Бергамо. Сейчас оба инфицированных находятся на домашнем лечении.
Таким образом, число случаев заражения коронавирусом в Эстонии выросло до 5.
Заболевший человек среднего возраста вылетел из Бергамо в Таллинн 29 февраля. Из симптомов у него была повышенная температура и затрудненное дыхание, департамент здоровья связался с людьми, которые могли с ним контактировать. В тот же день у человека в районе 25 лет, вылетевшего из Бергамо в Ригу из симптомов был только кашель. У департамента здоровья есть список тех, кто летел рейсом Бергамо-Рига, остальные люди с которыми он мог контактировать еще выясняются.
В Таллинне и Тарту есть дополнительные бригады, состоящие из двух медицинских работников и техника экстренной медицины, которые работают в дополнение к бригадам скорой помощи. Они обслуживают только те случаи, где есть подозрения на коронавирус. Бригады берут пробы на дому у пациента. В общественные места как, например, аэропорт или порт приезжает в случае подозрения на коронавирус бригада скорой помощи, состоящая из трех человек, которые доставляют пациента с подозрением на заболевание в больницу. Бригады работают круглосуточно.
Департамент здоровья взял сегодня 10 проб, 8 из которых оказались негативными и 2 позитивными.
Вернувшимся из регионов риска необходимо оставаться 14 дней дома и следить за состоянием здоровья
Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.
Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.
Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания. После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.
Исходя из оценки риска Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с 26 февраля регионами распространения риска являются: Китайская Народная Республика, Северная Италия (регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт), Иран, Япония, Сингапур и Южная Корея.
Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru.
Потребление бытовых услуг выросло в Подмосковье в 2019 году
Почему не стоит хранить яйца в дверце холодильника
Знакомая рассказала, какой образ жизни вела компания Диденко
Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов