Коронавирус обнаружен у сотрудницы магазина в Таллиннском аэропорту

Заражение коронавирусом выявили у сотрудницы магазина Baltona в Таллиннском аэропорту.
В пятницу были закрыты все три магазина Baltona в аэропорту. Также закрыт находящийся там магазин Klick.
Магазины будут закрыты, первоначально, до 28 марта, а их сотрудники отправлены домой на карантин.
Согласно информации, продавец заразился коронавирусом не в аэропорту.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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