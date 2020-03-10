Коронавирус обнаружен еще у двух человек в Эстонии

С 31 января в лаборатории Департамента здоровья было проведено 350 анализов, 12 из них оказались позитивными.

Анализ на коронавирус берется на основании решения медицинского работника, который исходит из особенностей данного случая и проявившихся симптомов, а также из того, находился ли человек недавно в регионах, объявленных зонами риска, и контактировал ли с носителями вируса. Учитывая оценку уровня риска Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), на сегодняшний день Департамент здоровья считает регионами риска Китайскую Народную Республику, Италию, Иран и Южную Корею.

Анализ на коронавирус является информативным, если у человека уже наличествуют симптомы. До появления кашля, повышенной температуры и затрудненного дыхания анализ с большой долей вероятности покажет ложнонегативный результат.

Если человек подозревает у себя заражение коронавирусом, ему необходимо по телефону проконсультироваться со своим семейным врачом или консультацией семейных врачей 1220. При появлении более серьезных проблем со здоровьем (таких, как затрудненное дыхание) следует позвонить на номер экстренных служб 112. Ни в коем случае нельзя обращаться за помощью в отделы экстренной медицинской помощи больниц, поскольку таким образом можно заразить других. Людям, ожидающим результатов анализа на коронавирус, и тем, чьи анализы дали положительный результат, необходимо оставаться дома, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.