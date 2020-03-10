Коронавирус обнаружен еще у двух человек в Эстонии

Начиная с 31 января в лаборатории департамент здоровья было проведено 350 тестов на коронавирус COVID-19. В Эстонии возможность обнаружения вирусного заболевания COVID-19 в настоящее время доступна в лабораториях департамента здоровья и Synlab. В ближайшие дни такая возможность будет создана в лабораториях Региональной больницы Северной Эстонии, Тартуской университетской клиники, Ида-Вируской центральной больницы и Пярнуской больницы.

Анализ на коронавирус берется на основании решения медицинского работника, который исходит из особенностей данного случая и проявившихся симптомов, а также из того, находился ли человек недавно в регионах, объявленных зонами риска, и контактировал ли с носителями вируса. Учитывая оценку уровня риска Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), на сегодняшний день Департамент здоровья считает регионами риска Китайскую Народную Республику, Италию, Иран и Южную Корею.

Анализ на коронавирус является информативным, если у человека уже наличествуют симптомы. До появления кашля, повышенной температуры и затрудненного дыхания анализ с большой долей вероятности покажет ложнонегативный результат.