Коронавирус обнаружен еще у двух человек в Эстонии

Департамент здоровья выявил коронавирус еще у двух взрослых людей, которые прилетели в Эстонию из Северной Италии и Франции. Число инфицированных коронавирусом в Эстонии возросло до 12 человек.
Начиная с 31 января в лаборатории департамент здоровья было проведено 350 тестов на коронавирус COVID-19. В Эстонии возможность обнаружения вирусного заболевания COVID-19 в настоящее время доступна в лабораториях департамента здоровья и Synlab. В ближайшие дни такая возможность будет создана в лабораториях Региональной больницы Северной Эстонии, Тартуской университетской клиники, Ида-Вируской центральной больницы и Пярнуской больницы.
Анализ на коронавирус берется на основании решения медицинского работника, который исходит из особенностей данного случая и проявившихся симптомов, а также из того, находился ли человек недавно в регионах, объявленных зонами риска, и контактировал ли с носителями вируса. Учитывая оценку уровня риска Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), на сегодняшний день Департамент здоровья считает регионами риска Китайскую Народную Республику, Италию, Иран и Южную Корею.
Анализ на коронавирус является информативным, если у человека уже наличествуют симптомы. До появления кашля, повышенной температуры и затрудненного дыхания анализ с большой долей вероятности покажет ложнонегативный результат.
Если человек подозревает у себя заражение коронавирусом, ему необходимо по телефону проконсультироваться со своим семейным врачом или консультацией семейных врачей 1220. При появлении более серьезных проблем со здоровьем (таких, как затрудненное дыхание) следует позвонить на номер экстренных служб 112. Ни в коем случае нельзя обращаться за помощью в отделы экстренной медицинской помощи больниц, поскольку таким образом можно заразить других. Людям, ожидающим результатов анализа на коронавирус, и тем, чьи анализы дали положительный результат, необходимо оставаться дома, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
Как в Таллинне, так и в Тарту, помимо обычных бригад скорой помощи, на вызовы выезжают также дополнительные бригады, состоящие из двух человек, медицинского работника и техника скорой помощи, которые обслуживают только вызовы, связанные с подозрением на коронавирус. Бригады из двух человек берут пробы на дому у человека с подозрением на коронавирус. На вызовы в публичные места (такие как аэропорт и порт) в случае подозрения на коронавирус круглосуточно реагируют бригады скорой помощи из трех человек, которые также доставляют человека с п одозрением на заражение в больницу.
По доступной на сегодняшний день информации, симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызывать кашель, температуру и затруднение дыхания. Вирус распространяется при непосредственном контакте с зараженным человеком, у которого имеются характерные симптомы заболевания, в первую очередь кашель.
Дополнительная информация на сайте Департамента здоровья: www.terviseamet.ee/ru/COVID-19 и на странице департамента в Facebook.
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