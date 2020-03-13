13.03.2020, 17:51

Коронавирус дошел Выру


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Koroona Tallinnas 13.03.2020
Koroona Tallinnas 13.03.2020Foto: Andres Putting

Мэр Выру Анти Аллас подтвердил информацию о том, что у жителя деревни Нави, который присутствовал в компании, где праздновали день рождения, был выявлен коронавирус.

”Подтверждено, что образцы анализов, взятые в Выру 12 марта, показали положительные результаты (обнаружен коронавирус). Никаких дополнительных подробностей нам не сообщалось, но горуправа считает, что все люди, которые были на дне рождении, должны оставаться на карантине", — сказал Аллас.

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