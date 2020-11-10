Коронавирус добрался и до Тартуской тюрьмы: заразились два чиновника
В Тартуской тюрьме было проведено массовое тестирование на коронавирус и выявлено два случая заражения.
В Тартуской тюрьме было проведено массовое тестирование на коронавирус и выявлено два случая заражения.
По сообщению тюремной пресс-службы, результаты тестирования 777 заключенных оказались негативными, но среди 217 сдавших тест на Covid-19 чиновников заражение выявили у двоих, пишет RusERR.
В Вируской и Таллиннской тюрьмах накануне новых случаев заражения коронавируса выявлено не было.
Тартуская тюрьма — первая тюрьма, в которой обнаружение коронавируса было ускорено благодаря мониторингу сточных вод.
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Коронавирус SARS-CoV-2
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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