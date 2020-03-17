Коронавирус добрался до Департамента здоровья

Об этом на состоявшемся сегодня в 12 часов брифинге сообщила директор департамента Мерике Юрилоо.

”Сейчас ситуация такова, что и среди нас есть заболевшие. Говоря о цифрах, не следует забывать о приватности человека. Если в уезде один заболевший, то люди могут легко начать показывать на него пальцем. Вчера подтвердился случай заражения сотрудника Департамента здоровья”, — сказала Юрилоо.

Она заверила, что на работе департамента это не скажется: ”Процедуры те же, что и для остальных. Работа не должна прекращаться из-за того, что кто-то заболел. Те, кто контактировал с больным, находятся дома под наблюдением. Помещения продезинфицированы, работа продолжается”.

До брифинга в 11 часов члены правительства и президент Банка Эстонии провели конференцию, на которой дали обзор ситуации в банковском и финансовом секторе.

Как сообщил премьер-министр Юри Ратас, правительство разрабатывает поддерживающие меры вместе с налоговым департаментом, Кассой по безработице и Kredex.

”Важнее всего избежать волны банкротств и массового сокращения людей”, — сказал Ратас.