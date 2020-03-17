17.03.2020, 13:00

Коронавирус добрался до Департамента здоровья

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Pressikonverents Terviseametis.
Pressikonverents Terviseametis, Jüri Ratas, Tanel Kiik, Merike JüriloFoto: Tiit Blaat

По состоянию на утро 17 марта в Эстонии коронавирус выявлен у 225 человек. Выяснилось, что среди заболевших — один из сотрудников Департамента здоровья.

Об этом на состоявшемся сегодня в 12 часов брифинге сообщила директор департамента Мерике Юрилоо.

”Сейчас ситуация такова, что и среди нас есть заболевшие. Говоря о цифрах, не следует забывать о приватности человека. Если в уезде один заболевший, то люди могут легко начать показывать на него пальцем. Вчера подтвердился случай заражения сотрудника Департамента здоровья”, — сказала Юрилоо.

Она заверила, что на работе департамента это не скажется: ”Процедуры те же, что и для остальных. Работа не должна прекращаться из-за того, что кто-то заболел. Те, кто контактировал с больным, находятся дома под наблюдением. Помещения продезинфицированы, работа продолжается”.

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До брифинга в 11 часов члены правительства и президент Банка Эстонии провели конференцию, на которой дали обзор ситуации в банковском и финансовом секторе.

Как сообщил премьер-министр Юри Ратас, правительство разрабатывает поддерживающие меры вместе с налоговым департаментом, Кассой по безработице и Kredex.

”Важнее всего избежать волны банкротств и массового сокращения людей”, — сказал Ратас.

Касса по безработице обсуждает дополнительные меры. В качестве временной меры людям, находящимся на больничном, могут начать оплачивать больничный с первого дня. Как отметил министр финансов Мартин Хельме, к сожалению, сейчас такое время, что дефицит бюджета неизбежен.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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