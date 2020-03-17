Коронавирус добрался до Департамента здоровья

По состоянию на утро 17 марта в Эстонии коронавирус выявлен у 225 человек. Выяснилось, что среди заболевших — один из сотрудников Департамента здоровья.
Об этом на состоявшемся сегодня в 12 часов брифинге сообщила директор департамента Мерике Юрило.
”Сейчас ситуация такова, что и среди нас есть заболевшие. Говоря о цифрах, не следует забывать о приватности человека. Если в уезде один заболевший, то люди могут легко начать показывать на него пальцем. Вчера подтвердился случай заражения сотрудника Департамента здоровья”, — сказала Юрило.
Она заверила, что на работе департамента это не скажется: ”Процедуры те же, что и для остальных. Работа не должна прекращаться из-за того, что кто-то заболел. Те, кто контактировал с больным, находятся дома под наблюдением. Помещения продезинфицированы, работа продолжается”.
До брифинга в 11 часов члены правительства и президент Банка Эстонии провели конференцию, на которой дали обзор ситуации в банковском и финансовом секторе.
Как сообщил премьер-министр Юри Ратас, правительство разрабатывает поддерживающие меры вместе с налоговым департаментом, Кассой по безработице и Kredex.
”Важнее всего избежать волны банкротств и массового сокращения людей”, — сказал Ратас.
Касса по безработице обсуждает дополнительные меры. В качестве временной меры людям, находящимся на больничном, могут начать оплачивать больничный с первого дня. Как отметил министр финансов Мартин Хельме, к сожалению, сейчас такое время, что дефицит бюджета неизбежен.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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