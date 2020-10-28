28.10.2020, 11:19

Коронавирус добрался до большинства уездов Эстонии: в Харьюмаа прибавилось почти 50 новых случаев

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EST
Eriolukord Tallinnas 1.04.2020
Foto on illustreeriv.Foto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии проанализировали 1 987 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 125 тестов оказался положительным.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 48 человека. В Рапламаа выявлено 29 новых случаев, в Ида-Вирумаа — 19. В Пярнумаа добавилось семь случаев, в Йыгевамаа и Тартумаа — по пять. В Ляэнемаа, Сааремаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Вырумаа добавилось по одному случаю. У семи получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 48,46.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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