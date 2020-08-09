Коронавирус диагностирован еще у пяти человек. Один из зараженных — сотрудник клиники Тартуского университета

Три положительных теста получены в Тарту. Один из них связан с ночным клубом Shooters. В одном из двух других случаев заболевшим оказался сотрудник клиники Тартуского университета.

Два положительных теста было получено в Харьюмаа.

В настоящее время тартуский очаг заражения выглядит так: 35 случаев заражения из ночного клуба Vabank, 17 случаев - из ночного клуба Naive и 13 - из ночного клуба Shooters.

По состоянию на утро 9 августа в Эстонии в стационарном лечении нуждаются 8 человек, 1 пациент находится на ИВЛ. Новых смертей среди больных коронавирусом за последние сутки не было. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!