Коронавирус диагностирован еще у 36 жителей Эстонии

За последние сутки в Эстонии проанализировали 1 761 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 36 тестов оказался положительным.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 17 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось пять и в Тартумаа пять случаев. В Пярнумаа и Сааремаа добавилось по одному зараженному. У семи получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 35,74.
В идаском регионе Департамента здоровья насчитывается семь очагов. Под наблюдением инспекторов региона находятся 938 человек, из них 160 больных.
В Харьюмаа появилось два новых очага: очаг школы (6 человек) и очаг рабочего места (6 человек). Под наблюдением инспекторов пыхьяского региона находятся 1 272 человек, из них 234 больны.
Под наблюдением инспекторов ляэнеского региона находятся 62 человека, из них 17 больных.
По состоянию на утро 17 октября в больницах находится 30 пациентов с COVID-19, на управляемом дыхании два пациента. Домой выписали четырех человек. Новых историй болезни COVID-19 открыли две. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось, всего в Эстонии умерло 68 заразившихся коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 513 историй болезни COVID-19 с 499 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.
По состоянию на 17 октября выздоровели 3 198 человек. Из них история болезни 2 402 человек (75,1%) завершена, у 796 человек (24,9%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии проведено более 241 000 первичных тестов, из них 4 052, или 1,67%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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