Коронавирус: больницы Эстонии приближаются к своей предельной заполняемости. Тяжелее всех Таллинну

Во вторник в больницах на севере Эстонии были заняты 2/3 мест для пациентов с коронавирусом, а также более половины мест в интенсивной терапии.
"Сейчас самая тяжелая ситуация в Таллинне, потому что большинство больных поступили из Таллинна или Харьюмаа. Но хорошо и то, что у нас уже имеется много вакцинированных работников", — отметил медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле.
"Заражаемость сейчас резко поднимается, сравнивая с ноябрем. Если такая тенденция продолжится и каждую неделю в Северной Эстонии будет заражаться на 30% больше людей, то в скором времени мы окажемся в ситуации, где наши больницы просто не справятся", — подчеркнул гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно.
Физически разместить в больницах Эстонии можно и больше людей, но все это требует дополнительных рук, которых попросту нет и если потребуется найти дополнительных специалистов в covid-отделения, это означает, что откуда-то их придется забрать.
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Коронавирус SARS-CoV-2
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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