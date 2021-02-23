Коронавирус: больницы Эстонии приближаются к своей предельной заполняемости. Тяжелее всех Таллинну

Во вторник в больницах на севере Эстонии были заняты 2/3 мест для пациентов с коронавирусом, а также более половины мест в интенсивной терапии.

"Сейчас самая тяжелая ситуация в Таллинне, потому что большинство больных поступили из Таллинна или Харьюмаа. Но хорошо и то, что у нас уже имеется много вакцинированных работников", — отметил медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле.

"Заражаемость сейчас резко поднимается, сравнивая с ноябрем. Если такая тенденция продолжится и каждую неделю в Северной Эстонии будет заражаться на 30% больше людей, то в скором времени мы окажемся в ситуации, где наши больницы просто не справятся", — подчеркнул гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно.

Физически разместить в больницах Эстонии можно и больше людей, но все это требует дополнительных рук, которых попросту нет и если потребуется найти дополнительных специалистов в covid-отделения, это означает, что откуда-то их придется забрать.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!