"Коронавирус = бесплатный шиномонтаж". Таллиннский автосервис предлагал необычную услугу, а владелец считает заболевание аферой

Читательница Анна написала в воскресенье в редакцию RusDelfi. "Автомастерская предлагает больным коронавирусом приехать и бесплатно поменять резину. Что это такое?" Она отправила ссылку на пост на страницу в Facebook, но в понедельник, 23 марта, он уже был удален. Зато остался скриншот рекламной акции.

Текст рекламы мастерской Фото: скриншот читателя

RusDelfi связался с автосервисом. На вопрос, какой была цель данной акции, представитель мастерской ответил: "цель заключалась в том, чтобы доказать факт, что таких больных нет (коронавирусом — прим.ред.), и что это все большая афера, а если мы не правы, то помочь людям".

"К сожалению, нашлись люди, которым эта акция не понравилась и они написали жалобу в полицию, после чего полиция связалась с нами и попросила удалить эту рекламу, — добавил он. — По мне, полиция знают все и пытается всячески пресечь информацию о том, что больных нет, а массмедиа кричит о 300 заболевших (в Эстонии — прим.ред.)".

По данным за 24 марта, в Эстонии у 352 человек тест на коронавирус дал положительный результат. Как сообщил премьер-министр Юри Ратас, больных может быть больше. Во всем мире от COVID-19 погибло 16 529 человек.

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