24.03.2020, 08:39

"Коронавирус = бесплатный шиномонтаж". Таллиннский автосервис предлагал необычную услугу, а владелец считает заболевание аферой

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Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST
Marketi avamine
Marketi avamineFoto: Karin Kaljuläte

Читатель RusDelfi заметил странную рекламную акцию. Но еще необычней оказалась позиция ее авторов.

Читательница Анна написала в воскресенье в редакцию RusDelfi. "Автомастерская предлагает больным коронавирусом приехать и бесплатно поменять резину. Что это такое?" Она отправила ссылку на пост на страницу в Facebook, но в понедельник, 23 марта, он уже был удален. Зато остался скриншот рекламной акции.

Текст рекламы мастерской Фото: скриншот читателя
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RusDelfi связался с автосервисом. На вопрос, какой была цель данной акции, представитель мастерской ответил: "цель заключалась в том, чтобы доказать факт, что таких больных нет (коронавирусом — прим.ред.), и что это все большая афера, а если мы не правы, то помочь людям".

"К сожалению, нашлись люди, которым эта акция не понравилась и они написали жалобу в полицию, после чего полиция связалась с нами и попросила удалить эту рекламу, — добавил он. — По мне, полиция знают все и пытается всячески пресечь информацию о том, что больных нет, а массмедиа кричит о 300 заболевших (в Эстонии — прим.ред.)".

По данным за 24 марта, в Эстонии у 352 человек тест на коронавирус дал положительный результат. Как сообщил премьер-министр Юри Ратас, больных может быть больше. Во всем мире от COVID-19 погибло 16 529 человек.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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