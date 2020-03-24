"Коронавирус = бесплатный шиномонтаж". Таллиннский автосервис предлагал необычную услугу, а владелец считает заболевание аферой(7)
Читатель RusDelfi заметил странную рекламную акцию. Но еще необычней оказалась позиция ее авторов.
Читатель RusDelfi заметил странную рекламную акцию. Но еще необычней оказалась позиция ее авторов.
Читательница Анна написала в воскресенье в редакцию RusDelfi. "Автомастерская предлагает больным коронавирусом приехать и бесплатно поменять резину. Что это такое?" Она отправила ссылку на пост на страницу в Facebook, но в понедельник, 23 марта, он уже был удален. Зато остался скриншот рекламной акции.
RusDelfi связался с автосервисом. На вопрос, какой была цель данной акции, представитель мастерской ответил: "цель заключалась в том, чтобы доказать факт, что таких больных нет (коронавирусом — прим.ред.), и что это все большая афера, а если мы не правы, то помочь людям".
"К сожалению, нашлись люди, которым эта акция не понравилась и они написали жалобу в полицию, после чего полиция связалась с нами и попросила удалить эту рекламу, — добавил он. — По мне, полиция знают все и пытается всячески пресечь информацию о том, что больных нет, а массмедиа кричит о 300 заболевших (в Эстонии — прим.ред.)".
По данным за 24 марта, в Эстонии у 352 человек тест на коронавирус дал положительный результат. Как сообщил премьер-министр Юри Ратас, больных может быть больше. Во всем мире от COVID-19 погибло 16 529 человек.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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