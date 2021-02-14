Коронавирус: 667 зараженных за сутки, в больницах 476 пациентов

Согласно данным Департамента здоровья, за минувшие сутки в Эстонии прибавилось 667 зараженных коронавирусом. Всего сделали 4910 тестов, 13.6% оказались положительными.
По данным регистра Народонаселения, больше всего позитивных тестов поступило из Харьюмаа, где выявили 302 зараженных. 214 — из Таллинна. В Ида-Вирумаа прибавилось 102 инфицированных коронавирусом. Тартумаа — 67, Сааремаа — 37.
Кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек составляет 622.
В больничном лечении нуждаются 476 человек.
Всего в Эстонии от COVID-19 вакцинировались 46 152 человека.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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