Коронавирус: 30 положительных тестов — 15 из Ида-Вирумаа

За последнии сутки в Эстонии сделали 1057 теста на COVID-19, из них 30 положительные. Всего в Эстонии зафиксировано 1635 зараженных коронавирусом. На сегодняшний день в больницах находится 99 человек с коронавирусом, 6 подключены к аппарату ИВЛ. В целом погибло 46 человек, за последний день смертей, к счастью, не было.

Статистика зараженных за последнии 24 часа: Ида-Вирумаа — 15 человек, Харьюмаа 10, Сааремаа 4, в Пярнумаа 1.

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