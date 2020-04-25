Коронавирус: 30 положительных тестов — 15 из Ида-Вирумаа

За предыдущий день в Эстонии 30 тестов оказалось положительными. Всего сделали 1057 теста. За 24 часа от коронавируса никто не умер.
За последнии сутки в Эстонии сделали 1057 теста на COVID-19, из них 30 положительные. Всего в Эстонии зафиксировано 1635 зараженных коронавирусом. На сегодняшний день в больницах находится 99 человек с коронавирусом, 6 подключены к аппарату ИВЛ. В целом погибло 46 человек, за последний день смертей, к счастью, не было.
Статистика зараженных за последнии 24 часа: Ида-Вирумаа — 15 человек, Харьюмаа 10, Сааремаа 4, в Пярнумаа 1.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
У переболевших COVID выявлены изменения во внутренних органах
«Простите, женщины, но я — натуралка», - Клишина
Личный водитель Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом
Врач рассказал, убьет ли лето коронавирус