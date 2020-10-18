18.10.2020, 10:39

Коронавирус: 26 положительных тестов за сутки


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Riigikogu infotund, Riigikogu juhatuse valimised
Riigikogu infotund, Riigikogu juhatuse valimisedFoto: Tiit Blaat

Департамент здоровья сообщает, что в Эстонии за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 26 человек.

За последний день в Эстонии сделали 800 тестов на COVID-19. 26 из них оказались положительными. 14 людей заразились в Харьюмаа, в Ида-Вирумаа 8, в Тартумаа 2 и в Йыгеваа 2.

Кумулятивный показатель за последние 14 дней — 35.52.


Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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