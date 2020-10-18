Коронавирус: 26 положительных тестов за сутки

За последний день в Эстонии сделали 800 тестов на COVID-19. 26 из них оказались положительными. 14 людей заразились в Харьюмаа, в Ида-Вирумаа 8, в Тартумаа 2 и в Йыгеваа 2.

Кумулятивный показатель за последние 14 дней — 35.52.

Три заражения в Ида-Виру произошли в кругу семьи, два заражения на рабочем месте, не удалось избежать заражения в школе, одного человека заразил знакомый. Всего в Ида-Вирумаа 7 активных очага. 1. Школа в Кохтла-Ярве (11). 2. Одна из семей и близкий круг знакомых там же (8). 3. Школа в Йыхви (9). 4. Йыхвиский дом презрения (19). 5. Школа в Силламяэ (35). 6. Так называемое развлекательное учреждение в Кохтла-Ярве и Силламяэ (10). 7. Заражения на работе в Нарве (7).

Под наблюдением Восточного отделения департамента — 897 человек, 156 из которых инфицированы.

Все новые случаи заболевания коронавирусом в Харьюмаа — из Таллинна. Сейчас там 6 активных очагов, почти все — рабочее место. Под наблюдением 1240 человек, 234 из которых больны.

В больничном лечении нуждаются 32 пациента. К аппарату ИВЛ подключен один человек.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!