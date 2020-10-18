Коронавирус: 26 положительных тестов за сутки

Департамент здоровья сообщает, что в Эстонии за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 26 человек.
За последний день в Эстонии сделали 800 тестов на COVID-19. 26 из них оказались положительными. 14 людей заразились в Харьюмаа, в Ида-Вирумаа 8, в Тартумаа 2 и в Йыгеваа 2.
Кумулятивный показатель за последние 14 дней — 35.52.
Три заражения в Ида-Виру произошли в кругу семьи, два заражения на рабочем месте, не удалось избежать заражения в школе, одного человека заразил знакомый. Всего в Ида-Вирумаа 7 активных очага. 1. Школа в Кохтла-Ярве (11). 2. Одна из семей и близкий круг знакомых там же (8). 3. Школа в Йыхви (9). 4. Йыхвиский дом презрения (19). 5. Школа в Силламяэ (35). 6. Так называемое развлекательное учреждение в Кохтла-Ярве и Силламяэ (10). 7. Заражения на работе в Нарве (7).
Под наблюдением Восточного отделения департамента — 897 человек, 156 из которых инфицированы.
Все новые случаи заболевания коронавирусом в Харьюмаа — из Таллинна. Сейчас там 6 активных очагов, почти все — рабочее место. Под наблюдением 1240 человек, 234 из которых больны.
В больничном лечении нуждаются 32 пациента. К аппарату ИВЛ подключен один человек.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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