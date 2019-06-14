Королева Дании Маргрете II приезжает в Таллинн, чтобы отметить 800-летие датского флага

По словам премьер-министра Юри Ратаса, Эстония и Дания тесно связаны, благодаря своей истории. ”Дания была одной из первых стран, которая признала независимость Эстонии, помогала защищать ее на полях Освободительной войны и поддерживала нас и в самое тяжелое время, не признав присоединение Эстонии к Советскому союзу. А кроме того, у наших государственных флагов одна родина”.

”Совместное празднование дней рождения наших флагов показывает, что Эстония и Дания являются близкими друзьями и союзниками, как в регионе Балтийского моря, так и в Европейском союзе и НАТО. Я благодарю Королевство Дания за дружбу, сотрудничество и вклад в обеспечение безопасности Эстонии”, — сказал Ратас. Премьер-министр добавил, что и в будущем у двустороннего сотрудничества достаточно пространства для роста, будь то развитие цифрового общества, экономичес кие связи в более широком плане или иные сферы.