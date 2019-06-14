Королева Дании Маргрете II приезжает в Таллинн, чтобы отметить 800-летие датского флага

По словам премьер-министра Юри Ратаса, Эстония и Дания тесно связаны, благодаря своей истории. ”Дания была одной из первых стран, которая признала независимость Эстонии, помогала защищать ее на полях Освободительной войны и поддерживала нас и в самое тяжелое время, не признав присоединение Эстонии к Советскому союзу. А кроме того, у наших государственных флагов одна родина”.
”Совместное празднование дней рождения наших флагов показывает, что Эстония и Дания являются близкими друзьями и союзниками, как в регионе Балтийского моря, так и в Европейском союзе и НАТО. Я благодарю Королевство Дания за дружбу, сотрудничество и вклад в обеспечение безопасности Эстонии”, — сказал Ратас. Премьер-министр добавил, что и в будущем у двустороннего сотрудничества достаточно пространства для роста, будь то развитие цифрового общества, экономичес кие связи в более широком плане или иные сферы.
Согласно легенде, красный с белым крестом датский флаг упал с неба с битве при Линданисе 15 июня 1219 года. Место битвы известно сегодня как Сад датского короля на склоне Тоомпеа. Датский флаг является старейшим в мире действующим государственным флагом.
Сине-черно-белый эстонский флаг освятили и благословили в Отепяском пасторате 4 июня 1884 года в качестве флага Общества эстонских студентов. В 2019 году эстонскому флагу исполнилось 135 лет. Находящийся в Эстонском национальном музее освященный в Отепя сине-черно-белый флаг является старейшим в мире сохранившимся первым экземпляром государственного флага.
Совместное празднование дня рождения флагов двух государств организует Государственная канцелярия совместно с посольством Королевства Дания. В рамках начинающегося в 11 часов утра праздника можно будет послушать хоровое пение, датский джаз и эстонский фолк, а также посетить тематические палатки, посвященные отношениям между Эстонией и Данией. На площади будут проходить игры, розыгрыши призов и занятия для детей. На кулинарной улице можно будет попробовать лучшие блюда эстонской и датской кухни.
11.00 Открытие, начало игры-кроссворда.
11.30 Средневековые игры в Таллинне.
12.00 Концерт, посвященный национальным флагам, почетными гостями которого выступят королева Дании Маргрете Вторая, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и премьер-министр Юри Ратас. Президент Эстонии и королева Маргрете Вторая возложат венки к подножию памятника в честь победы в Освободительной войне.
13.00-14.45 Концерт.
14.45 Розыгрыш призов среди успешно разгадавших кроссворд.
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