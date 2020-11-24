Коробейник получит компенсацию от Рийгикогу в 21 000 евро, но себе эти деньги не оставит

Следующим министром образования и науки станет Яак Ааб, который до этого занимал пост министра госуправления. На его должность взяли депутата Рийгикогу Аннели Отт. Согласно результатам выборов, вместо нового министра госуправления Аннели Отт депутатом парламента вновь станет Андрей Коробейник.

Андрей Коробейник покинул парламент пару дней назад, так как в Рийгикогу вернулась Майлис Репс. За это Коробейнику положена компенсация — 6 месячных окладов депутата, или 25980,90 евро брутто (20784,72 нетто). Но он решил, что не оставит эти деньги себе. "Я их либо пожертвую, либо верну назад. Себе их я не оставлю", — передал он Delfi. Добавив, что еще не решил — лучше их вернуть парламенту назад или отдать на благотворительность.