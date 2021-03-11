Коробейник: общегосударственный регистр упростит поиск пропавших животных

По словам одного из инициаторов законопроекта, вице-председателя парламентской фракции центристов Андрея Коробейника, сегодня каждое самоуправление самостоятельно по закону обязано вести учёт домашних животных. ”Результат этого — около сотни различных регистров. Некоторые побольше, некоторые поменьше, некоторые специфические — например, только с данными о собаках, где-то это просто бумажная тетрадь, где-то — таблицы в Excel. Ясно, что такая организация хранения данных имеет мало практической пользы”, — пояснил Коробейник.

”Например, если убежит собака, то она не обязательно будет бегать только в пределах своего самоуправления. А с помощью общегосударственного регистра найти пропавшее животное было бы намного проще и быстрее”, — добавил он.

С просьбой о создании общегосударственного регистра домашних животных выступал и институт канцлера права. В течение 15 лет разные канцлеры права обращались с этой инициативой к правительству, но результата эти обращения не принесли.

Работа над законопроектом началась в прошлом году, к обсуждению были привлечены различные организации по защите животных, учтены их предложения.

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