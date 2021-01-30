Коробейник: главной политической темой этого года станет судьба русского образования

"Уже сейчас на эту тему заговорили некоторые представители Партии реформ и маргинальных русскоязычных организаций, скоро подтянется партия Isamaa. EKRE, вероятно, потерпят до местных выборов — нелюбовь к русским можно показать уже после того, как те проголосуют. Противопоставление разных частей общества (белые против черных, гетеросексуалы против геев, эстонцы против русских) всегда приносило политические дивиденды отдельным партиям, но никогда не шло на пользу обществу. Не станет исключением и этот год", — говорит Коробейник.

Коалиционные Центристская партия и Партия реформ договорилась о двух основных направлениях в области русского образования. "Во-первых, в русских детских садах улучшится качество обучения эстонскому языку. Добавятся воспитатели, которые говорят по-эстонски, на это будут выделены дополнительные средства. Во-вторых, русские гимназии уже десять лет преподают 60% предметов на эстонском языке. Этого более чем достаточно. Вместо перевода школ на эстонский язык партии договорились о привлечении в русские школы дополнительных учителей, что повысит качество образования в русских школах", — объяснил политик.

"Эстония сегодня — самая успешная страна из бывших союзных республик, и качественное школьное образование определённо является одной из причин нашего успеха. Согласно рейтингу PISA, Эстония занимает по качеству школьного образования третье место в мире, уступая лишь Китаю и Сингапуру. У нас есть проблемы во многих областях, но нашим школьным образованием мы вполне можем гордиться и не хотелось бы лишиться этого повода для гордости", — считает Коробейник.

Знание эстонского языка значительно повышает шансы выпускников русских школ на рынке труда в Эстонии, но точно также им пригождается идеальное знание русского языка и хороший английский или другой иностранный язык, отмечает политик.

"Вс вместе и в совершенстве обычному ребёнку выучить невозможно — и совершенно логично предоставить выбор ученикам и их родителям, а не политикам. Сегодня этот выбор в Эстонии есть — cвоего ребёнка можно отдать в русскую школу, а можно в эстонскую. До тех пор, пока Центристская партия входит в коалицию (в любом составе) закрывать русские школы или переводить их на эстонский язык государство не будет”, — подводит он итог.