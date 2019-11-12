Коробейник: EKRE и Isamaa проголосовали против перехода на эстонское образование. А мы поддерживаем их инициативы

"Как говорил Сийм Каллас, капитал политической партии — это ее голоса. Центристской партии нужны голоса партнеров по коалиции для реализации своих политических планов. EKRE и Isamaa уже проголосовали, например, за гражданство для детей из семей неграждан или против перехода на эстонское образование, хотя представить это до парламентских выборов было невозможно. Можно было бы рассчитывать, что это они просто от повышенной эмпатии так сделали, но нет, не из-за нее. Им точно так же нужны голоса Центристской партии для реализации своих инициатив.

Назначение Рейтельманна в какую-то делегацию — это, мягко говоря, не самая серьезная проблема, с которой Центристской партии предстоит столкнуться. К примеру, пенсионная реформа в нынешнем виде меня тоже совсем не радует, но если мы ее не поддержим, то у нас не будет голосов депутатов от Isamaa на наши следующие законопроекты. Можно, конечно, притвориться несправедливо угнетенным и гордо нажать на желтую или красную кнопку, но тут есть два варианта развития событий. Или ты выезжаешь на дисциплинированности своих однопартийцев, макая их попутно в грязь (я весь в белом, а вот они — совсем другое дело). Или же голоса просто не собираются, коалиция заканчивается и тогда твоя партия или отправляется в оппозицию, или ищет других партнеров (и стоит подумать заранее, что это будут за партнеры).