Корб: полностью разделяю позицию Ратаса, что реклама Kesknädal является ложной по содержанию

”Я приношу извинения тем людям, у которых создалось впечатление, будто именно Центристская партия и ее министры оказали разным сферам финансовую поддержку в размере десятков миллионов евро. Я полностью разделяю позицию премьер-министра Юри Ратаса, что реклама является ложной по содержанию. Сложно сказать, почему у журналиста возникло впечатление, что Центристская партия способна выделить такие суммы на смягчение последствий вызванного пандемией коронавируса кризиса.

Я еще раз повторю, что дополнительный государственный бюджет был принят вчера в третьем чтении парламентом. А нуждающиеся в помощи сектора экономики получат поддержку из госбюджета, а также за счет привлечения кредитных средств.

Центристская партия со всей серьезностью относится к нынешней ситуации в стране. И мы не считаем приемлемым зарабатывать политические очки на кризисе или использовать ситуацию в политических интересах. Тираж газеты Kesknädal будет изъят из обращения. Дизайн обложки издания задумывался с целью обозначить приоритетные направления, которые получат поддержку из госбюджета.

Это предприятия и их работники, здравоохранение, местные самоуправления, сельское хозяйство и сфера культуры. При разработке дизайна обложки никто не учел то обстоятельство, что у отдельных людей может возникнуть ложное впечатление, будто бы финансирование сфер происходит не из государственного бюджета, а из личных средств министров Центристской партии.

Центристская партия является правящей партией, поэтому мы ежедневно плотно занимаемся важными и проблемными секторами. Да, политические позиции Центристской партии и Партии реформ заметно отличаются. Реформисты первым делом стали бы урезать всевозможные расходы и повторять известную фразу Ансипа ”Если это кризис, то я хотел бы в нем жить”.





Kesknädala kaanel olnud poster

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