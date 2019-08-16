16.08.2019, 09:55

Корб о поправках к закону о гражданстве: это важный шаг к основной цели — сокращению числа неграждан за счет выдачи им эстонских паспортов

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фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

"Одобрение правительством законопроекта о внесении изменений в Закон о гражданстве, на мой взгляд, является важным шагом в направлении к нашей основной цели — сокращению числа неграждан за счет выдачи им эстонских паспортов. Подчеркну, что наша позиция по вопросу неграждан остается неизменной — мы придерживаемся мнения, что гражданство необходимо дать всем обладателям серых паспортов", — говорит генеральный секретарь Центристской партии Михаила Корб.

"Если законопроект получит одобрение парламента, выпускники основных школ, не являющиеся гражданами Эстонии, смогут ходатайствовать о получении гражданства в случае успешной сдачи экзамена по эстонскому языку, теста на знание Конституции и основ граждановедения", — отмечает Корб.

По его словам, тут крайне важно, что будет существенно упрощена процедура получения гражданства и уменьшена бюрократия: "Ведь для учащихся основных школ это означает, что они не должны будут отрываться от учебы и сдавать лишних экзаменов. Это станет предпосылкой для увеличения числа желающих получить гражданство. Не секрет, что многие затягивают с этой процедурой из-за боязни бюрократических проволочек. Понятно, что дальнейшая судьба этого законопроекта будет зависеть от итогов голосования в Рийгикогу. Однако уже сейчас можно говорить об определенных подвижках в решении проблемы неграждан, тогда как предыдущие правительства в течение многих лет не предпринимали никаких реальных шагов в этом направлении. Будем надеяться, дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки".

"Теперь законопроект будет передан на рассмотрение в парламент. Думаю, что у депутатов, к какой бы партии они ни принадлежали, нет причин не поддержать этот законопроект".

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