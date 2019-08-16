Корб о поправках к закону о гражданстве: это важный шаг к основной цели — сокращению числа неграждан за счет выдачи им эстонских паспортов(6)
"Одобрение правительством законопроекта о внесении изменений в Закон о гражданстве, на мой взгляд, является важным шагом в направлении к нашей основной цели — сокращению числа неграждан за счет выдачи им эстонских паспортов. Подчеркну, что наша позиция по вопросу неграждан остается неизменной — мы придерживаемся мнения, что гражданство необходимо дать всем обладателям серых паспортов", — говорит генеральный секретарь Центристской партии Михаила Корб.
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