Корб: если с EKRE и Isamaa у нас общих точек по важным вопросам не найдется, то и в правительство мы не пойдем

”Центристской партии действительно было бы проще уйти в оппозицию, но ясно, что отстаивать избирателей возможно только ведя переговоры и поиски точек соприкосновения. Если с EKRE и Isamaa у нас общих точек по важным вопросам не найдется, то и в правительство мы не пойдем”.

Кобр подчеркнул, что сейчас речь идет только о консультациях и говорить о формировании правительства пока не приходится. ”Как эстонозячные, так и русскоязычные люди смогут дать свою оценку такому союзу сразу после того, как будет готов коалиционный договор, который будет внедрять в жизнь будущее правительство. Если мы уже сейчас исключим большую часть общества, то далеко не пойдем”, — сказал Корб.

Он отметил, что EKRE должна отказаться от предвыборной риторики и ни он, ни многие другие члены и сторонники Центристской партии не могут принять тезисы, высказываемые консерваторами. ”Если бы мы ушли в оппозицию, не попытавшись найти общие места, то это означало бы, что мы сдались и отказались от возможности отстоять 130 000 наших избирателей и наши принципы”, — пояснил генсек.

Также он отметил, что в случае необходимости партия готова оказаться в оппозиции, что показывает и отказ от начала переговоров с реформистами.