Корабль ВМС Эстонии пополнит боевую группу НАТО

”Экипаж корабля завершил этап интенсивных тренировок. Он подготовлен к совместным действиям в составе противоминной группы НАТО. Несмотря на то, что обстановка в Европе и мире осложнена пандемией коронавируса, моряки мотивированы и готовы к предстоящим вызовам”, — подтвердил командир тральщика Ugandi капитан-майор Мартин Аэлтерман.

В первом полугодии в составе Первой постоянной группы НАТО будут действовать корабли Германии, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Великобритании и Эстонии. На борту минного тральщика Ugandi служит 42 моряка, в их числе шесть срочнослужащих и три водолаза.

Группы, подчиненные командованию компонента военно-морских сил НАТО, участвуют в совместных учениях и операциях, организаторами которых выступают страны альянса. Первая постоянная противоминная группа НАТО — оперативное соединение, которое в кратчайшие сроки может быть развернуто для действий в различных уголках мира. Подразделение специализируется на противоминной борьбе.

Корабли ВМС Эстонии действуют в составе противоминной группы НАТО более десяти лет.