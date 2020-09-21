"Контролировать легко, сидя на Тоомпеа". Читатели RusDelfi раскритиковали правила Юри Ратаса(1)
Вчера премьер-министр Юри Ратас опубликовал "5 простых правил, чтобы контролировать коронавирус". Комментаторы RusDelfi ему ответили.
Вчера премьер-министр Юри Ратас опубликовал "5 простых правил, чтобы контролировать коронавирус". Комментаторы RusDelfi ему ответили.
Если кратко, то Юри Ратас советует: сохранять дистанцию, если нездоровиться — сидеть дома, мыть руки, отменить вечеринки, если заразился — сотрудничать с Департаментом здоровья.
Большинство комментаторов RusDelfi не считают, что на деле "все так просто". После публикации, кажется, возникло больше вопросов, чем ответов.
Мнение читателей:
- Контролировать легко, сидя на Тоомпеа.
- "Если нездоровиться, то остаюсь дома и обращаюсь к врачу. Поддержка близких и коллег имеет первостепенное значение." Тут не хватает небольшого дополнения. Если нездоровиться, то остаюсь дома и мне оплачивают больничный с первого дня.
- Закрыть границы. Вот одно правило, так сложно это понять?
- Главная проблема — это бедность населения. Ни у кого нет накоплений, чтобы пережить кризис. Кроме чиновников и наглых бизнесменов.
- ”Если…дальше…больше” Запугивания начались. Условия, другие методы, включая ночной алкозапрет, закончились. Теперь метод кнута и пряника. Не надо так с людьми…
- 6 правило: поддержка от государства, если остались без работы.
- Почему не платить полную зарплату тем, кто сидит дома по причине вируса? Почему многие могут работать удаленно отсиживаясь дома, а большинство профессий этого не могут позволить, но по зарплате в итоге такая разница? Где ваше гендерное и прочее равноправие? Весной мало строек закрылось, зато все ведомства трудились удаленно. Что из этого следует?
- Ратас может сидеть дома сколько угодно — никто и не заметит.
- Кто подарит смартфоны для приложения HOIA пожилым людям?
- Остаюсь дома, а семейные нужды и кредиты оплачиваются сами, ведь у меня есть фонарик, которым можно махать.
- Начните больничные оплачивать нормально, тогда и заразу меньше разносить будут.
- Государство первое не дает возможность держать социальную дистанцию. Прилетает полный самолет, на контроле работает один человек, который собирает анкеты. Вот весь самолет и стоит в толпе, как бараны, 40 минут. Даже тут организовать ничего не могут нормально! Позор!
- "Мы способны поддерживать друг друга", " один за всех, все за одного". А о фонариках-то забыл!
- Да введите уже карантин.
- Совсем уже заврались. Несколько метров соблюдать дистанцию, правда? Это в автобусе, "Максиме", школе, на работе в офисе или стройке?
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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