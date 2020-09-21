"Контролировать легко, сидя на Тоомпеа". Читатели RusDelfi раскритиковали правила Юри Ратаса

Если кратко, то Юри Ратас советует: сохранять дистанцию, если нездоровиться — сидеть дома, мыть руки, отменить вечеринки, если заразился — сотрудничать с Департаментом здоровья.

Большинство комментаторов RusDelfi не считают, что на деле "все так просто". После публикации, кажется, возникло больше вопросов, чем ответов.

Мнение читателей:

- Контролировать легко, сидя на Тоомпеа.

- "Если нездоровиться, то остаюсь дома и обращаюсь к врачу. Поддержка близких и коллег имеет первостепенное значение." Тут не хватает небольшого дополнения. Если нездоровиться, то остаюсь дома и мне оплачивают больничный с первого дня.

- Закрыть границы. Вот одно правило, так сложно это понять?

- Главная проблема — это бедность населения. Ни у кого нет накоплений, чтобы пережить кризис. Кроме чиновников и наглых бизнесменов.

- ”Если…дальше…больше” Запугивания начались. Условия, другие методы, включая ночной алкозапрет, закончились. Теперь метод кнута и пряника. Не надо так с людьми…

- 6 правило: поддержка от государства, если остались без работы.

- Почему не платить полную зарплату тем, кто сидит дома по причине вируса? Почему многие могут работать удаленно отсиживаясь дома, а большинство профессий этого не могут позволить, но по зарплате в итоге такая разница? Где ваше гендерное и прочее равноправие? Весной мало строек закрылось, зато все ведомства трудились удаленно. Что из этого следует?

- Ратас может сидеть дома сколько угодно — никто и не заметит.

- Кто подарит смартфоны для приложения HOIA пожилым людям?

- Остаюсь дома, а семейные нужды и кредиты оплачиваются сами, ведь у меня есть фонарик, которым можно махать.

- Начните больничные оплачивать нормально, тогда и заразу меньше разносить будут.

- Государство первое не дает возможность держать социальную дистанцию. Прилетает полный самолет, на контроле работает один человек, который собирает анкеты. Вот весь самолет и стоит в толпе, как бараны, 40 минут. Даже тут организовать ничего не могут нормально! Позор!

- "Мы способны поддерживать друг друга", " один за всех, все за одного". А о фонариках-то забыл!