Контроль за использованием полос для общественного транспорта будет усилен

Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков подчеркнул, что город создал спецполосы именно для того, чтобы пассажиры могли добираться до места назначения как можно комфортнее и быстрее.

”Выделенные полосы предназначены исключительно для движения общественного транспорта и, соблюдая закон о дорожном движении, мы уважаем и других водителей, — отметил Новиков. — Город также планирует расширить сеть выделенных полос и в этом году, например, на Пирита теэ будут оборудованы еще 2 километра спецполос в направлении движения из города”.

Согласно закону, пользоваться полосами общественного транспорта могут перевозящие клиентов такси, оперативный транспорт и электромобили.

В понедельник, 27 января, представители Транспортного департамента совместно с Муниципальной полицией и Пыхьяской префектурой полиции проверили использование полосы для общественного транспорта на улице Гонсиори.

За два часа было зафиксировано 97 нарушений, вдобавок еще 10 нарушений было совершено таксистами. Полицейские ограничились устными предупреждениями и еще раз напомнили правила пользования выделенными полосами.