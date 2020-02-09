Контроль за использованием полос для общественного транспорта будет усилен

”Минувшая проверка показала, что правила использования выделенных полос нарушают многие водители, — отметил Эрик Йыэсаар, старший инспектор патрульной службы Кесклиннаского отделения полиции. — Мы еще раз напомнили им, в каких случаях можно использовать этот ряд. В утренние часы пик, чтобы не застрять в пробках, стоит вооружиться достаточным запасом времени, также нужно быть внимательным и соблюдать правила дорожного движения”.
По словам Талво Рюйтельмаа, заместителя руководителя Транспортного департамента в сфере дорожного движения, в единичных случаях выделенные полосы использовали для движения даже тогда, когда полоса с реверсивным движением была свободна.
”Наблюдаемая картина ясно дала понять, что многие водители так и не поняли истинной цели выделенных полос — дать общественному транспорту преимущество, — отметил специалист. — Подобные рейды мы планируем проводить по всему городу и в дальнейшем”.
В качестве напоминания участникам городского движения еще раз о порядке использования выделенных полос. Ими разрешено пользоваться общественному транспорту, такси и автобусам, перевозящим пассажиров. Также этими полосами может пользоваться спецтранспорт при выполнении рабочего задания или же возвращающиеся с вызова (автомобили спасателей, скорой помощи, полиции), а также электромобили.
На полосу общественного транспорта, если она находится на краю дороги в попутном направлении и не отделена от проезжей части непрерывной линией разметки можно выезжать для совершения поворота или для посадки/выгрузки пассажиров, если это не мешает движению общественного транспорта. Также на полосу общественного транспорта разрешено выехать при завершении поворота, но после следует незамедлительно перестроиться в свой ряд.
Выделенный ряд можно использовать и для объезда, но только в случае, если маневр не мешает общественному транспорту и если на проезжей части попутного направления нет других рядов попутного направления. По завершении объезда полосу нужно незамедлительно покинуть.
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