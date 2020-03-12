Контроль на границе, закрытие школ, принудительный карантин: EKRE требует принять более суровые меры для борьбы с коронавирусом

Среди прочего требуют контроля на границе, а также того, чтобы в страну не пускали туристов, которые приезжают из регионов с высоким риском вируса. Вдобавок хотят временно приостановить работу в школах.
Депутаты от EKRE говорят, что уже были предостерегающие примеры запоздалой реакции, и приводят в пример Италию, где с принятием профилактических мер запоздали на две-три недели.
Они просят у партнеров по коалиции более действенных шагов, чем прежде, и предлагают следующие шаги:
1. Контролировать границы. Все, кто прибывает в Эстонию с температурой или специфическими симптомами, должны протестировать себя на коронавирус в течение суток.
2. Запретить прибытие в Эстонию людей из стран с высоким риском коронавируса и обязать всех прибывающих из-за границы на 14 дней оставаться на карантине.
3. Остановить с начала следующей недели работу всех школ и вузов, перевести школы на э-обучение, сперва на один месяц.
4. Строгие ограничения на народные собрания и другие мероприятия до конца апреля.
5. Более строгий надзор за теми больными, которые должны быть дома на карантине, а не в больнице.
6. Принудительное исполнение карантина или другие санкции для тех, кто не соблюдает домашний карантин.
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