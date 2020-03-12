12.03.2020, 15:10

Контроль на границе, закрытие школ, принудительный карантин: EKRE требует принять более суровые меры для борьбы с коронавирусом


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Tõrvikurongkäik 24.02.2020
EKRE korraldas küsitlusperioodil ehk 24. veebruaril Tallinnas tõrvikurongkäigu.Foto: Andres Putting

Депутаты от EKRE отправили партнерам по коалиции письмо, где указывают, что для противостояния коронавирусу и предотвращения большего ущерба в Эстонии нужно принимать более действенные меры, чем прежде. "Мы должны быть впереди событий, а не реагировать задним числом", — значится в обращении.

Среди прочего требуют контроля на границе, а также того, чтобы в страну не пускали туристов, которые приезжают из регионов с высоким риском вируса. Вдобавок хотят временно приостановить работу в школах.

Депутаты от EKRE говорят, что уже были предостерегающие примеры запоздалой реакции, и приводят в пример Италию, где с принятием профилактических мер запоздали на две-три недели.

Они просят у партнеров по коалиции более действенных шагов, чем прежде, и предлагают следующие шаги:

1. Контролировать границы. Все, кто прибывает в Эстонию с температурой или специфическими симптомами, должны протестировать себя на коронавирус в течение суток.

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2. Запретить прибытие в Эстонию людей из стран с высоким риском коронавируса и обязать всех прибывающих из-за границы на 14 дней оставаться на карантине.

3. Остановить с начала следующей недели работу всех школ и вузов, перевести школы на э-обучение, сперва на один месяц.

4. Строгие ограничения на народные собрания и другие мероприятия до конца апреля.

5. Более строгий надзор за теми больными, которые должны быть дома на карантине, а не в больнице.

6. Принудительное исполнение карантина или другие санкции для тех, кто не соблюдает домашний карантин.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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