Контроль на границе: полиция дает советы жителям Валга и Валка

Департамент полиции обращает внимание на то, что это исключение действует только для зарегистрированных жителей Валга, которые работают в Валка, и зарегистрированных жителей Валка, которые работают в Валга.

Чтобы доказать свою работу в Валка или Валга, достаточно приложить к ходатайству копию трудового договора или, например, письменное подтверждение от работодателя о работе в соответствующем предприятии. Ходатайство можно найти на сайте полиции.

Рассмотрение ходатайств будет проще, если предприятия Валга и Валка объединят работников своего предприятия, на которых распространяется специальное разрешение, в единый список и пришлют его на адрес Департаментa полиции и погранохраны Эстонии ppa@politsei.ee. В этом списке следует указать имена и фамилии сотрудников, личные коды, данные предприятия и контактный номер, а также информацию о том, где и когда эти люди должны работать. Список будет проверен Департаментом полиции и погранохраны Эстонии при первой возможности, после чего выносится решение, кому разрешается пересечение границы в порядке исключения. Также при первой возможности будут рассмотрены ходатайства от отдельных лиц.

17 марта, когда был восстановлен контроль на границе, несколько человек подали в Валгаском пограничном пункте соответствующее ходатайство, которые были сразу проверены и людям разрешили пойти на работу из Валга в Валка и из Валка в Валка. Позже на основании проверенных списков эти люди смогли без задержек вернуться домой

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!